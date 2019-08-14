Пекин, , 08:58 — REGNUM

Новые эффективные факторы роста, сводящие к минимуму негативное воздействие на китайскую экономику от давления США, удалось создать руководству КНР. Об этом заявила официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа на пресс-конференции 14 августа.

Она назвала в целом высокими и стабильными показатели развития китайской экономики, отметив, что внешняя обстановка становится всё более сложной. Экономическое давление на Китай растет, но вместе с тем правительство в 2019 году предприняло ряд мер, позволивших сформировать новые стимулы для экономики.

Лю Айхуа уточнила, что в 2018 году на новые стимулы роста пришлось 16,1% китайского ВВП, что на 0,3% превысило показатель 2017 года. Положительно на развитие экономики влияют, в частности, меры по развитию инновационного сектора и передовых высокотехнологичных отраслей. Позитивные меры бюджетной политики и стабилизирующая монетарная стратегия также были запущены с подачи правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае инвестиции в основной капитал выросли с января по июль включительно на 5,7% по сравнению с прошлым годом. За этот же период в стране розничные продажи потребительских товаров показали рост на 8,3% в годовом исчислении.

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