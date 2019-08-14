Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM

Делегация горняков из Индии посетила екатеринбургский Уралмашзавод (УЗТМ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители крупнейшей индийской горнодобывающей компании Coal India Limited побывала на ключевых площадках завода, в частности, в механообрабатывающем и сварочном цехах. Посетителям рассказали об особенностях производственного цикла и нового оборудования завода.

Делегатов впечатлили драглайны и современные шагающие экскаваторы, произведённые УЗТМ. Новые машины Уралмашзавода оснащены приводом переменного тога, а ранее выпущенную технику планируют модернизировать, оснастив данной технологической особенностью.

Совместные бизнес-проекты будут обсуждаться в ходе ответного визита свердловчан в Калькутту.

Напомним, ранее в УЗТМ заявляли о планах модернизировать медный ГОК в Узбекистане. Соответствующий контракт подписан обеими сторонами.

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