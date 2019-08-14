Вашингтон, , 08:49 — REGNUM

Соединенные Штаты к 2020 года намерены больше экспортировать энергоресурсы, чем импортировать. Об этом говорится в заявлении администрации американского лидера Дональда Трампа.

Нефтяная платформа. США Dodlive.mil

«В 2020 году США будут впервые с 1953 года экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать», — говорится в сообщении.

Как сговорится в сообщении, в 2018 году в США добыча нефти выросла на 20%, до 10,9 млн баррелей в сутки. Вместе с тем с 2016 года импорт американского угля увеличился на 90%, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения. Банк предрёк Соединенным Штатам рецессию из-за торговой войны с Китаем. Согласно новому прогнозу, рост американской экономики в четвертом квартале 2019 года составит 1,8%.

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