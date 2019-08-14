Пхеньян, , 08:55 — REGNUM

Северокорейская авиакомпания возобновила авиарейсы в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на радиостанцию Голос Америки.

Самолет (cc) confused_me

Согласно опубликованным данным, 13 августа авиакомпания Air Koryo совершила рейс по маршруту Пхеньян — Цзинань. Общее время полета составило 1 час и 24 минуты.

Известно, что рейс был выполнен самолетом Антонов Ан-148, на борту которого находилось 80 человек.

По данным радиостанции, прошло три года после того, как северокорейская авиакомпания вновь возобновила полеты между Пхеньяном и Цзинань. Ранее, рейсы по данному маршруты осуществлялись Air Koryo в течение трех месяцев с мая по август 2016 года.

Известно, что с июля текущего года северокорейская авиакомпания запустила рейсы до Даляня. Кроме того, до октября авиакомпании планирует запустить рейс до Макао.