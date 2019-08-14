Москва, , 08:47 — REGNUM

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», выступавшему государственным заказчиком и застройщиком проекта низконапорного гидроузла в Нижегородской области, в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение суда первой инстанции о выплате генпроектировщикам из Самары долга в размере 54,25 млн рублей было оставлено в силе, но постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В материалах суда уточняется, что платежи по контракту проходят «ежемесячно за вычетом суммы в размере 20% от стоимости выполненных работ платежными поручениями застройщиком денежных средств на расчетный счет генпроектировщика». В октябре 2018 года генпроектировщик выполнил ряд работ на 67,82 млн рублей и передал заказчику акты приёмки, но «застройщик данный акт не подписал, при этом застройщик и не представил генпроектировщику мотивированных письменных возражений с указанием причин отказа от подписания».

"Установлено, что обязанность по оплате застройщиком не выполнена — непогашенной осталась задолженность в размере 54 256 537,5 рубля. Поскольку требование об уплате основного долга добровольно не удовлетворено, задолженность в вышеуказанном размере подлежит присуждению ко взысканию с застройщика на основании ст.ст. 309, 310, 702, 711 ГК РФ в судебном порядке», — отмечается в материалах суда.

Во второй инстанции обжаловать обязанность выплатить долг ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» также не смогло.

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Напомним, спор вокруг проекта, затрагивающего интересы трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, идёт уже несколько месяцев. Нижегородцы протестуют против проекта гидроузла, опасаясь затопления, ухудшения экологической обстановки и снижения качества питьевой воды. Тем временем подрядчик из Самары — ООО «Техтрансстрой» через суд потребовал с заказчика — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» почти 68 млн рублей долга и неустойку. Первая инстанция снизила запрошенную сумму долга до 54 млн рублей, а в выплате неустойки в размере почти 1,5 млн рублей было отказано полностью.