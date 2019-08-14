Москва, 14 августа 2019, 08:47 — REGNUM
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», выступавшему государственным заказчиком и застройщиком проекта низконапорного гидроузла в Нижегородской области, в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение суда первой инстанции о выплате генпроектировщикам из Самары долга в размере 54,25 млн рублей было оставлено в силе, но постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В материалах суда уточняется, что платежи по контракту проходят «ежемесячно за вычетом суммы в размере 20% от стоимости выполненных работ платежными поручениями застройщиком денежных средств на расчетный счет генпроектировщика». В октябре 2018 года генпроектировщик выполнил ряд работ на 67,82 млн рублей и передал заказчику акты приёмки, но «застройщик данный акт не подписал, при этом застройщик и не представил генпроектировщику мотивированных письменных возражений с указанием причин отказа от подписания».
Во второй инстанции обжаловать обязанность выплатить долг ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» также не смогло.
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Напомним, спор вокруг проекта, затрагивающего интересы трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, идёт уже несколько месяцев. Нижегородцы протестуют против проекта гидроузла, опасаясь затопления, ухудшения экологической обстановки и снижения качества питьевой воды. Тем временем подрядчик из Самары — ООО «Техтрансстрой» через суд потребовал с заказчика — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» почти 68 млн рублей долга и неустойку. Первая инстанция снизила запрошенную сумму долга до 54 млн рублей, а в выплате неустойки в размере почти 1,5 млн рублей было отказано полностью.