Новосибирск, 14 августа 2019, 08:43 — REGNUM
Семь новых производств появится на территории опережающего социально-экономического развития Линёво (Новосибирская область) к концу 2020 года. На развитие инфраструктуры ТОСЭР Линёёво направят более 80 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Запуск семи новых инвестпроектов даст возможность получить работу 500 новосибирцам. Подготовить площадку и начать строительство власти планируют уже в ближайшее время.
Здесь сосредоточатся инвестпроекты в сферах обувного производства и производства изделий из стали, синтеза солей редких и редкоземельных металлов, пищевой, топливной промышленности и переработки, производства модульных зданий.
Общий объем инвестиций — 1,9 млрд рублей.
Отметим, что с 2018 по 2019 год, из областного бюджета на развитие инфраструктуры ТОСЭР Линёво было выделено 82 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, развитие территории р.п. Линёво ведётся в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Посёлок получил статус ТОСЭР 16 марта 2018 года. Резидентами являются «Обувь России», «Ависта модуль», «Лантан», «Сибгипрошахт», «Сибтехарм», «Квант», НПП «Беркут».
Читайте также: В Новосибирской области утверждён проект «Обуви России» в ТОСЭР «Линёво»