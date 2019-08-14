Новосибирск, , 08:43 — REGNUM

Семь новых производств появится на территории опережающего социально-экономического развития Линёво (Новосибирская область) к концу 2020 года. На развитие инфраструктуры ТОСЭР Линёёво направят более 80 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Запуск семи новых инвестпроектов даст возможность получить работу 500 новосибирцам. Подготовить площадку и начать строительство власти планируют уже в ближайшее время.

Здесь сосредоточатся инвестпроекты в сферах обувного производства и производства изделий из стали, синтеза солей редких и редкоземельных металлов, пищевой, топливной промышленности и переработки, производства модульных зданий.

Общий объем инвестиций — 1,9 млрд рублей.

Отметим, что с 2018 по 2019 год, из областного бюджета на развитие инфраструктуры ТОСЭР Линёво было выделено 82 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, развитие территории р.п. Линёво ведётся в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Посёлок получил статус ТОСЭР 16 марта 2018 года. Резидентами являются «Обувь России», «Ависта модуль», «Лантан», «Сибгипрошахт», «Сибтехарм», «Квант», НПП «Беркут».

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