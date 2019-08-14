Минск, , 08:32 — REGNUM

Системы идентификации России и Белоруссии планируется интегрировать друг с другом, Такой шаг к интеграционным процессам в рамках Союзного государства позволит гражданам двух государств обслуживаться в банках обеих стран. Об этом сообщила заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Наталья Штевнина.

На сегодняшний день у России и Белоруссии системы идентификации разные. Так, в РФ используются ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации и ЕБС — Единая биометрическая система. В Белоруссии для упрощения обслуживания банковских клиентов введена межбанковская система идентификации (МСИ) и биометрическая система. Пока такие различия не позволяют гражданам России получать услуги в белорусских банках и наоборот. Такую возможность как раз и даст реализация интеграционного проекта.

«Это перспективное направление, которое позволит расширить клиентскую базу, так как отпадает необходимость физического присутствия клиента, — пояснила Штевнина, слова которой приводит агентство БелТА.

Когда планируется реализовать этот проект, не уточняется. Штевнина пояснила, что сначала должны договориться центральные банки, а уже затем будет техническая реализация.