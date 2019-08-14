Сеул, , 08:38 — REGNUM

Южнокорейская компания Wando Mom экспортировала на Тайвань несколько видов съедобных водорослей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии уезда Вандо.

По их словам, сегодня, 14 августа, представители южнокорейской компании экспортировали на Тайвань сушеную ламинарию японскую и водоросль семогасари на общую сумму 60 тыс. долларов.

Семогасари — водоросль, произрастающая на скалистой местности в чистой морской воде. В Южной Корее данный вид водорослей также называют «благородной лечебной морской травой».

Известно, что водоросль семогасари впервые была экспортирована на Тайвань.