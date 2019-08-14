Ашхабад, , 08:28 — REGNUM

В рамках Каспийской выставки инновационных технологий заключено 256 сделок на товарно-сырьевой бирже Туркмении на сумму $380 млн и 96,6 тыс. манатов ($27,6 тыс.). Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что на внутреннем рынке предприниматели Туркмении заключили сделки на 43 млн манатов ($12,3 млн). Лидером на торгах стала продукция предприятий нефтегазовой и химической отрасли.

Нефтяную и газохимическую продукцию закупили предприниматели из России, Китая, ОАЭ, Афганистана и других стран. Общая сумма сделок по данному направлению составила $335 млн. Бизнесмены из Турции и Швейцарии заключили сделки в сфере сельского хозяйства на сумму $36,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 августа в туркменской туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие представители и главы правительств прикаспийских стран.

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