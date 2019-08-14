Москва, , 08:14 — REGNUM

Хабаровский и Красноярский филиалы Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения на строительство трёх новых промежуточных нефтеперекачивающих станций и работы по развитию инфраструктуры в рамках проекта расширения трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, после завершения строительства нефтеперекачивающей станции №7 в Усть-Кутском районе Иркутской области крае мощность магистрального трубопровода достигнет 64 млн тонн нефти в год. В составе станции планируется разместить производственный корпус и магистральные насосные агрегата, технологические эстакады, другие узлы и объекты. Также к НПС будут проложены два участка ЛЭП дорожная инфраструктура.

Ещё две площадки — нефтеперекачивающие станции № 23, 26 и инфраструктура для них — расположены на участке «Сковородино — Козьмино», пересекающем территории Амурской области, Хабаровского края и Приморья. В составе новых НПС № 23 и 26, кроме основных сооружений, будут построены водозабор, насосные станции и резервуары пожаротушения, а также вспомогательные помещения и иные объекты для обеспечения технологических процессов и безопасности.

Читайте также: Учёные СО РАН разработали решение проблемы с заполнением нефтепровода ВСТО