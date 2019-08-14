Москва, , 08:06 — REGNUM

Госкорпорация «Роснано» вышла из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», сообщает РБК со ссылкой на знакомый с деталями сделки источник.

По данным издания, «Роснано» продало 33,33% за 2,35 млрд рублей, долю выкупили текущие акционеры компании. Теперь «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding ltd, бенефициарами которого являются президент «Нанолека» Владимир Христенко, гендиректор этой компании Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус.

Вместе с тем часть компании находится в залоге у Сбербанка, поскольку в 2015 году банк предоставил «Нанолеку» кредит на семь лет в размере 1,8 млрд рублей.

Отмечается, что компания «Нанолек» производит вакцины для детей, а также препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр. В «Роснано» «Нанолек» называют «ключевым поставщиком» вакцин для национального календаря профилактических прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что чистая прибыль госкорпорации за 2018 год составила рекордные 5,6 млрд рублей. В самой компании уточнили, что речь идёт о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

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