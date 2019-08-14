Сеул, , 08:08 — REGNUM

К 2022 году в Южной Корее увеличат заработную плату военных, а к 2021 году введут страхование от несчастных случаев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Солдаты южнокорейской армии

По данным источникам, к концу 2022 года штатная численность южнокорейской армии сократится до 500 тыс. человек.

Согласно среднесрочному плану на 2020−2024 год, объявленному министерством обороны страны, к 2022 году зарплата сержантов будет увеличена на 50%, до 676 100 вон (~$557,5).

На сегодняшний день, заработная плата сержантов составляет 405 700 вон (~$334,5), солдат — 306 100 (~$252).

Также будет выделено 30,2 трлн вон (~$24,9 млрд) на улучшение и содержание казарм, а также на улучшения рациона питания.