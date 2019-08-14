Пермь, , 07:55 — REGNUM

Пермский край получит 9 млрд рублей на модернизацию ГРЭС и ТЭЦ-9. Объекты прошли отбор правительства РФ на модернизацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве ЖКХ региона.

Обновленную Пермскую ТЭЦ-9 планируют ввести в строй в 2022—2023 годах. На объекте два турбогенератор пройдут комплексную модернизацию. Усовершенствованная ТЭЦ станет более мощной. Стоимость работ составит примерно 4,4 млрд рублей. Добавим, Пермская ТЭЦ-9 обеспечивает теплом население левобережной части Перми, а также энергоснабжение нефтеперерабатывающего промышленного комплекса.

На Пермской ГРЭС будет комплексно модернизирован первый энергоблок, с заменой паровой турбины и пароперегревателей котлоагрегата. Работы намерены провести до конца 2022 года. Добавим, на долю Пермской ГРЭС приходится 42% от общей энергомощности Пермского края.

Процесс модернизации направлен на повышение энергобезопасности и энергоэффективности, отметили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья.