Киев, , 07:53 — REGNUM

Энергомост «Украина — ЕС» несёт риски для энергетической системы Украины, сообщили 13 августа в пресс-службе компании «Укрэнерго».

ЛЭП

В пресс-службе подчеркнули, что после завершения его строительства, энергетический рынок Украины останется изолированным от европейского рынка.

«Реформа рынка электроэнергии и интеграция украинской энергосистемы в сеть континентальной Европы предусматривают объединение европейского и украинского рынков электроэнергии на принципах прозрачности, конкуренции, экономической привлекательности и политической беспристрастности. В то же время даже успешная реализация проекта строительства энергомоста оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка и не обеспечит условий для конкуренции на внутреннем рынке», — рассказали в «Укрэнерго».

Строительство энергомоста в Евросоюз, позволит одной частной компании экспортировать электроэнергию, вырабатываемую вторым блоком Хмельницкой АЭС. Это повлечёт ряд последствий, в частности, непрозрачное ценообразование, поскольку электроэнергия будет выкуплена у государства на 20 лет вперёд по заранее оговоренной цене.

«Единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки, является строительство вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы Украины и острова Бурштынской ТЭС», — отметили в пресс-службе «Укрэнерго».

Данный проект можно реализовать в течение 2,5 лет за $150 млн, причём энергосистема Украины может вернуть эти деньги уже в первый год эксплуатации ВПТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предложит Брюсселю выделить кредиты на строительство энергомоста из Украины в ЕС. По его мнению, этот энергомост может стать «геополитическим противовесом планам Москвы» и позволит Евросоюзу получать электроэнергию с Украины по конкурентным европейским ценам.

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