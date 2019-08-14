Челябинск, , 07:50 — REGNUM

Руководство «ЧТЗ-Уралтрак» не планирует сокращать персонал предприятия. Об этом работникам завода заявил Алексей Текслер, который с марта временно исполняет обязанности губернатора Челябинской области.

«Руководство предприятия заверило меня, что никаких сокращений не будет», — сказал чиновник.

Ранее в Челябинске он встретился с руководством этого завода и обсудил перспективы развития завода. В декабре ему собираются представить стратегию развития, в том числе в плане выпуска продукции гражданского и военного назначения.

Как отмечает Текслер, ЧТЗ переживает сложный период. Вместе с тем власти области заинтересованы в том, чтобы ситуация на нём стабилизировалась. Поддержку заводу будут оказывать в том числе с помощью государственных программ.

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