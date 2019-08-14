Тюмень, , 07:51 — REGNUM

В Тюмени продолжают искать застройщика дома для тюменских полицейских. Первый конкурс не состоялся по причине несоответствия заявленных фирм требованиям госзакупки, второй — из-за отсутствия желающих участвовать в тендере, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно конкурсной документации, выигравшему тендер подрядчику предстоит до 15 ноября 2021 года построить 71-квартирный ведомственный дом по улице Чайковского. Деньги выделяются из федерального бюджета.

Возведение дома должно помочь в решении проблемы острой нехватки жилья для сотрудников полиции Тюмени. Дата новых торгов пока не указана.

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