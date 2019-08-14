Подгорица, , 07:45 — REGNUM

С того момента, как США и Евросоюз начали вводить санкции против России, Черногория потеряла примерно 2 миллиарда евро. Такие цифры привёл парламентарий Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

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Он отметил, что раньше каждая вторая инвестиция в экономику страны была из России и каждый третий турист, посещавший в страну, приезжал из РФ.

«Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону и многие местные предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами, — приводит газета «Известия» слова депутата. — К настоящему моменту Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций».

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Антироссийские санкции: Черногория встала в один ряд с Украиной и Албанией

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции неоднократно продлевались. Накануне, 13 августа, Совет ЕС сообщил, что к решению Брюсселя о продлении санкций в отношении России «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя» присоединились шесть стран, не входящих в Европейский союз — Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Украина, Грузия и Норвегия.

Напомним, Европейский союз в конце июня продлил экономические санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2020 года, а также продлил крымский пакет санкций ещё на один год — до 23 июня 2020 года.

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