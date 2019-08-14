Челябинск, , 07:44 — REGNUM

Власти Челябинской области готовы оказать поддержку Челябинскому тракторному заводу. Об этом на встрече с коллективом предприятия заявил врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, такая поддержка может идти в ом числе и с помощью госпрограмм. Врио добавил, что ЧТЗ не только бренд области, но главным образом — работающие на нём люди.

«Предприятие переживает непростой период. Область со своей стороны заинтересована в том, чтобы вернуть предприятие в число стабильно работающих лидеров промышленности», — сказал врио.

По его словам, предприятие имеет для этого потенциал. Но оно нуждается свежих подходах и идеях, обновлении, перспективных разработках. Обо всём этом он уже переговорил с руководством завода. В декабре Текслер ждёт от «ЧТЗ-Уралтрак» стратегии развития по направлениям как гражданской продукции, так и оборонного заказа.