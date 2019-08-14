Набережные Челны, Татария, , 07:27 — REGNUM

Российская компания КамАЗ поставит в Туркмению около 2 000 грузовых машин в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Камаз Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается также, что российский автопроизводитель намерен открыть в Туркмении четыре отделения Учебно-сервисного центра «КамАЗ», который образован на территории республики в 2008 году.

Напомним, в 2018 году товарооборот Туркмении с Россией составил чуть больше $444 млн (около 28,2 млрд рублей), что превышает показатель 2017 года на 3,7% или почти $15,9 млн (более 1 млрд рублей).

Напомним также, что в июне 2019 года стало известно, что КамАЗ поставит в Туркмению 250 самосвалов.

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