Тюмень, , 07:22 — REGNUM

В Тюменской области льготный лизинг станет доступнее для предпринимателей. Господдержка в данном направлении в 2019—2021 годах составит 516 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте инвестиционной политики Тюменской области.

Господдержка идёт на уплату процентов по кредитным договорам для приобретения оборудования и спецтехники с последующей передачей в лизинг предпринимателям региона. Прошёл конкурсный отбор лизинговой компании на право получения областной субсидий. Конкурс выиграла «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (ТАЛК). Департамент 13 августа подписал с ТАЛК соответствующий договор.

Согласно трёхлетнему договору лизинг предоставляется предприятиям малого и среднего бизнеса с удорожанием предмета лизинга не более 5%, тогда как в других регионах ставка составляет 6−8%. То есть снижается нагрузка при оформлении лизинга и погашении.

Обязательные условия: претендент на субсидию должен состоять в реестре инвестиционных проектов Тюменской области, лизинг предоставят в пределах 100 млн рублей. Также предприятию, претендующему на субсидию, нужно доказать свою финансовую устойчивость на рынке.

АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» было учреждено в марте 1996 года по инициативе и непосредственном участии администрации Тюменской области. В настоящий момент департаменту имущественных отношений правительства Тюменской области принадлежит 86% акций компании.