Москва, , 07:09 — REGNUM

Торги 13 августа открылись с ослабления рубля, а завершились по рублевым парам резким снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,73% до 64,93 руб., евро/рубль — на 1,10%, до 72,54 руб., фунт/доллар — на 0,93%, до 73,24 руб.

На американской сессии курс доллара обновил максимум на 65,80 руб. но не удержался на нем. Резкий разворот на рынке произошел после опубликованной новости, что Вашингтон намерен отложить до 15 декабря 2019 года введение новых пошлин на некоторые китайские товары, в частности на сотовые телефоны и компьютеры. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Нефть тут же подорожала на 5,5%. Пара доллар/рубль на новостях и росте нефтяных котировок снизилась до 64,78 руб. Против евро рубль укрепился сильнее, так как евро подешевел сильно за счет укрепления доллара после публикации выхода статданных по инфляции в США. Инфляция в июле выросла сильнее чем ожидал рынок. А ускорение инфляции может стать аргументом для ФРС в пользу удержания процентной ставки на текущем уровне.

Сегодня, 14 августа, нефть торгуется в минусе на 0,37%. Цена корректируется после вчерашнего ралли на 5,5%. Сегодня торги на Мосбирже откроются ростом по рублевым парам. Вышла слабая статистика по Китаю. Розничные продажи и промышленное производство отразили снижение в июле. Юань подешевел к доллару до 7,03, йена подорожала.

В рамках восходящей коррекции курс доллара способен восстановиться до 65,15 руб. На этом уровне участники рынка будет ждать новых новостей из США или Китая, поглядывая одним глазком на динамику цен на нефть.

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