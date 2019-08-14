Пекин, , 06:55 — REGNUM

Количество интернет-пользователей в Китае достигло 830 млн человек в 2018 году с 620 тыс. в 1997 году, сообщили в Национальном бюро статистики Китая, сообщает 14 августа газета China Daily.

Согласно докладу бюро, посвященному достижениям КНР за последние 70 лет, в 2018 году потребление мобильного интернет-трафика достигло 71,1 млрд Гбайт, что в 56,1 раза выше, чем в 2013 году. На конец 2018 года 368 млн человек имели доступ к интернету в Китае через оптическое волокно и 1,17 млрд через мобильные сети 4G.

На конец 2018 года количество пользователей сотовыми телефонами достигло 1,75 млрд единиц, что является крупнейшим показателем в мире. Количество пользователей мобильного интернета (включая 3G и 4G) удвоилось до 1,31 млрд единиц в 2018 году с 580 млн в 2014 году, увеличиваясь в среднем на 22,4% в год.

На конец 2018 года количество интернет-пользователей, занимающихся онлайн-покупками, достигло 610 млн единиц, что составляется 73,6% от числа всех интернет-пользователей.