Кемерово, , 06:33 — REGNUM

Кемеровская компания — АО ХК «СДС» — будет участвовать в строительстве нового ледового дворца, который должен появиться в Новосибирске к ЧМ по хоккею — 2023.

Как пишет «Тайга.инфо», генподрядчик — ООО «ЭлинАльфа» — решил отдать «СДС» часть работ. В пресс-службе кузбасской компании эту информацию подтверждают, но без уточнения деталей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московская «Элинальфа» была единственной компанией, подавшей заявку на аукцион по выборы генподрячика для строительства новой ледовой арены в Новосибирске.

Компания, согласно условиям контракта с начальной ценой в 5,762 млрд рублей, должна выполнить строительные работы «по возведению нежилых зданий и сооружений». Срок окончания работ 15 декабря 2021 года.

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