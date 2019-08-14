Курган, , 06:43 — REGNUM

В Кургане перед судом предстанет житель Челябинска, обвиняемый в совершении коммерческого подкупа управленца из ЗАО «Курганстальмост». Следствие полагает, что мужчина дал взятку за способствование в своевременной и скорейшей оплате продукции, поставленной для зауральского предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, денежное вознаграждение в размере более 290 тысяч рублей за своевременную оплату и поставку было передано инженером — технологом челябинского предприятия начальнику отдела из ЗАО «Курганстальмост» в период 2016—2019 годов.

Сейчас челябинец обвиняется по п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ («Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц…»). Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет, крупный штраф и лишение права занимать в течение трёх лет определённые должности.

Также отметим, что в Кургане продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом ЗАО «Курганстальмост» по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

ЗАО «Курганстальмост» — специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов.