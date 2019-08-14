Зеленодольск, Татария, , 06:06 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии удовлетворил банкротный иск к ООО «Судостроительный комплекс «Иона» (Зеленодольск), которое работает в сфере судостроения и сопутствующих работ. Суд ввёл в отношении компании наблюдение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Временного управляющего назначили из Ассоциации Сибирская СРО арбитражных управляющих, наблюдение продлится до 29 октября 2019 года.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан 14 июня 2019 года поступило заявление гражданина — Калинова Александра Ивановича, о признании общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «ИОНА» (ИНН 1 648 000 370, ОГРН 1 021 606 759 130) несостоятельным (банкротом)», — отмечалось в материалах дела.

Сумма претензий составляла чуть более 4,2 млн рублей, а первоначально истцом значилось ООО «Департамент оценки и правового консалтинга» из Казани.

Читайте также: Судостроительному комплексу «Иона» из Татарии выдали чёрную метку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зеленодольская компания существует с 1994 года, ею руководит Ирик Гайнуллин, владеющей половиной доли. Также среди владельцев — Ринат Гайнуллин и Владимир Леонов.

Для справки: в 2009 году компания «Иона» судилась с крупным зеленодольским судостроителем — ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького». Спор касался долга в 367 тыс. рублей и закончился миром. Ответчик обязался выплатить задолженность.