Пекин, , 06:00 — REGNUM

Инвестиции в основной капитал Китая за первые семь месяцев 2019 года выросли на 5,7% относительно аналогичного периода годом ранее, что, однако, на 0,1 процентный пункт меньше, чем рост за первое полугодие, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном бюро статистики КНР, инвестиции в основной капитал за указанный период составили 34,89 трлн юаней (около $4,98 трлн). Инвестиции в частный сектор выросли на 5,4% в годовом исчислении до 21,03 трлн юаней, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем за первое полугодие.

Инвестиции в основной капитал включают в себя капитал, потраченный на инфраструктуру, недвижимость, оборудование и другие материальные активы.