Пекин, , 05:43 — REGNUM

Китайский гигант электронной коммерции JD.com отчитался об увеличении чистой выручки за второй квартал 2019 года на 22,9% до 150,3 млрд юаней, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

По данным на 30 июня текущего года у компании за годовой период было 321,3 млн активных учетных записей клиентов, что значительно выше, чем 310,5 млн за 12 месяцев на 31 марта 2019 года.

Компания владела на конец июня 2019 года почти 600 складами суммарной площадью более 15 млн кв. метров. Чистая выручка за третий квартал ожидается в промежутке от 126 млрд и 130 млрд юаней, а рост должен составить 20−24% относительно третьего квартала 2018 года.

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