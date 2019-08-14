Нижний Новгород, , 05:40 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск к ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Дело к производству ещё не принято, сумма иска превышает 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от краснодарского ООО «Трубокомплект» поступило 9 августа 2019 года, сумма исковых требований — 2077 893 336,56 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

Компания-ответчик входит в группу «Газпром», занимая третье место в ПАО по протяжённости используемых газопроводов. ООО поставляет газ в 15 регионов России.

Ранее краснодарская компания уже судилась с газовщиками из Нижнего Новгорода. Решением суда от 28 июня 2019 года с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пользу ООО «Трубокомплект» была взыскана задолженность — 12 058 302,33 рубля, 4 564,22 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 8 523 523,34 рубля неустойки. В споре речь шла о долге по оплате тепловой энергии, отпущенной на нужды отопления и горячего водоснабжения.