Пекин, , 05:35 — REGNUM

Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 8,3% за первые семь месяцев 2019 года в годовом исчислении, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном бюро статистики КНР, объем розничных продаж с января по июль 2019 года вырос на 8,3% относительно аналогичного периода 2018 года. При этом, рост несколько упал с 8,4% за первое полугодие.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП китайского Тибета за первое полугодие 2019 года вырос на 9%, показав второй результат по стране.