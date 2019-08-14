Казань, , 04:11 — REGNUM

Бывший сотрудник одного из банков Татарии признан виновным в манипулировании рынком ценных бумаг. Извлечённый доход служащего превысил 77 млн рублей, а ущерб пострадавшим — свыше 76 млн рублей. Судом его приговорили к 2,5 лет лишения свободы условно и запретили три года торговать ценными бумагами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

37-летний бывший главный специалист отдела доверительного управления управления продаж департамента инвестиционного бизнеса одного из банков Артём Л. признан виновным по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»).

Следователи в суде доказали, что фигурант, используя своё служебное положение, за 2011−2016 годы сманипулировал 31 ценной бумагой. Незаконные действия принесли ему свыше 77 млн рублей дохода, а банку и инвесткомпании ущерб и упущенную выгоду на 76 млн рублей, которые его обязали компенсировать. Обвинение в инсайдерской торговле акциями одного из крупнейших предприятий Татарии было сделано фигуранту со стороны регулятора в 2017 году, но тогда он отрицал вину. Уголовное же дело возбудили спустя несколько месяцев после этого по заявлению главы правления пострадавшего банка.

Суд приговорил бывшего трейдера к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также на три года запретил торговать ценными бумагами.

Напомним, Татария попала в медиаповестку страны в 2017 году в связи с разразившимся банковским кризисом, задел на который был сделан в 2016 году. Без лицензии остались шесть банков, позднее признанных банкротами. В список «лопнувших» попал и «Татфондбанк», где около 40% доли имела республика. На сегодня у банка установлены долги перед 18 тыс. кредиторов на общую сумму — 167,8 млрд рублей.