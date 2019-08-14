Вашингтон, , 04:10 — REGNUM

О повторном слиянии американских медиахолдинга Viacom и телекомпании CBS Corp в ViacomCBS Inc сообщили в Viacom.

Уточняется, что гендиректором ViacomCBS Inc будет Боб Бэкиш, до сих пор возглавлявший Viacom. Компания рассчитывает «захватить» большую часть телеаудитории в Штатах.

Отметим, что в ViacomCBS Inc будут включены Comedy Central, Nickelodeon, MTV и прочие телекомпании, до сих пор принадлежавшие CBS.

Напомним, ранее CBS и Viacom уже были одной компанией (Viacom, или Video & Audio Communications), но разделились в 2005 г.