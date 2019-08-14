Якутск, , 03:40 — REGNUM

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» требует адаптации к условиям регионов Дальнего Востока, считает председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ни один из дальневосточных регионов в 2019 году не прошёл отбор для участия в конкурсе на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». По мнению Петра Гоголева, регионы РФ находятся в разных условиях.

«Например, в Якутии производительность труда высокая и стабильно растёт в добыче полезных ископаемых, в обрабатывающем производстве, производительность падает. В целом региональные предприятия несырьевых, обрабатывающих отраслей не соответствуют установленным параметрам для участия в программе. Мы полагаем, что в нацпроекте не учитывают специфику дальневосточных регионов, проект нуждается в доработке», — сказал ТАСС спикер Госсобрания Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, участие регионов в нацпроектах даёт возможность получать федеральные средства, а проект «Производительность труда и поддержка занятости» нацелен на подъём экономики.