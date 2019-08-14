Лхаса, Китай, , 03:27 — REGNUM

ВРП Тибетского автономного района на юго-западе Китая за первую половину 2019 года вырос на 9%, достигнув отметки 68,2 млрд юаней ($9,65 млрд), сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Таким образом, показатель роста ВРП региона стал вторым в стране. За указанным период добавленная стоимость добывающей промышленности региона составила 4,36 млрд юаней или 3,7% роста. В то же время добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности достигла 22,95 млрд юаней или 10,7% роста. Сфера услуг выросла на 8,7% до 40,86 млрд юаней, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые семь месяцев 2019 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая вырос на 7,3% относительно аналогичного периода 2018 года.

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