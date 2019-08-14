Токио, , 03:04 — REGNUM

Американский президент Дональд Трамп попросил премьер-министра Японии Синдзо Абэ произвести крупные закупки сельхозпродукции в США, сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что масштабных закупках американской сельскохозяйственной продукции Трамп попросил главу японского правительства напрямую. При этом агентство не приводит информации, когда именно прозвучала эта просьба. Также агентство умалчивает, как Абэ отреагировал на это предложение со стороны Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля представители США и Японии согласились ускорить переговоры по торговому соглашению между странами. В настоящее время страны еще не решили вопросы открытия сельскохозяйственных рынков Японии для товаров из Соединенных Штатов и тарифов на японские автомобили.

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