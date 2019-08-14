Владивосток, , 02:47 — REGNUM

Китайская строительная корпорация CSCEC ведёт переговоры с «Роснефтью» для заключения контракта на достройку судостроительного комплекса «Звезда» в качестве единственного поставщика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Китайские строители намерены взяться за возведение достроечных цехов, отнесённых ко второй очереди строительства, наиболее технологичных объектов судостроительной верфи «Звезда», строительство которой ведётся в городе Большой Камень в Приморье.

Как сообщается, стоимость контракта может превысить 45 млрд рублей, а общая стоимость строительства крупнейшей в России верфи обойдётся в 202 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, судостроительная верфь «Звезда» в полном объёме должна приступить к работе в 2024 году, тем не менее, как отмечают сами строители верфи, работы по возведению судостроительного комплекса производятся с опережением графика, и верфь скорее всего будет запущена в работу раньше намеченного срока.