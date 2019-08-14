Бишкек, , 00:38 — REGNUM

Ущерб от учиненных сторонниками арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева массовых беспорядков в Бишкеке оценивается почти в 6,1 млн сомов (около 5,7 млн рублей). Об этом говорится в отчете генеральной прокуратуры республики, пишет «24.kg».

Читайте также: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

По информации ведомства, понесенный министерством внутренних дел ущерб составил более 2 млн 103 тысячи сомов (1 млн 964 тысячи рублей), а причиненный столичной мэрии — около 110 тысяч сомов (102 тысячи рублей) 109 тысяч 826. В Бишкеке разбили 34 видеокамеры.

В генпрокуратуре отмечают, что правоохранительные органы зарегистрировали пять фактов правонарушений, нанесших материальный ущерб государству — массовых беспорядков, хулиганства, а также порчи государственного и муниципального имущества, среди которого оказались 34 камеры уличного наблюдения, разбитых митингующими.

Читайте также: В Киргизии уточнили число пострадавших при беспорядках