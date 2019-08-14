Ашхабад, , 00:33 — REGNUM

Европейские компании «Edison Technologies», «MMEC Mannesmann», «Air Liquide Global E&C Solutions» и китайская «Sinopec Engineering Group» могли бы заняться реализацией проекта Транскаспийского газопровода. Об этом заявили представители консорциума на встрече с вице-премьер-министром Туркмении Мыратгелди Мередовым и советником президента по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым.

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При этом они отметили, что консорциум не только готов проложить по дну Каспийского моря газомагистраль протяженностью около 300 километров, но еще и пробурить газовые скважины «под ключ».

Иностранные бизнесмены также предложили туркменской стороне заняться проектированием и строительством газоочистительные заводов и компрессионных станций, которые будут наполнять Транскаспийский газопровод очищенным газом.

ИА REGNUM напоминает, что высокопоставленные европейские чиновники регулярно наносят визиты в Туркмению, с руководством которой ведет переговоры об организации поставок туркменского природного газа в страны Европейского союза в обход России.

Особые надежды они возлагают на проект Транскаспийского газопровода, который Туркмения и политически ангажированные участники Евросоюза хотят проложить по дну Каспийского моря.

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