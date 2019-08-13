Псков, , 23:10 — REGNUM

Псковской области выделено 939 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Из этой суммы 250 млн рублей регион получит на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования. Ещё 270 млн рублей будет направлено на ремонт моста через реку Шелонь в поселке Дедовичи.

Кроме того, 419 млн рублей предназначены для продолжения строительства второй очереди объездной дороги вокруг Пскова (так называемый Северный обход).

«На эти средства подрядная организация продолжит строительство путепроводов и обустройство транспортных развязок. На одной из них — развязке трассы Псков-Гдов — основные работы завершены и открыто рабочее движение», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом строительство второй очереди Северного обхода города Пскова оценивается в 6,8 млрд рублей. Стройка началась в сентябре 2016 года. Объездную дорогу вместе с мостом по контракту планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.