Буэнос-Айрес, , 22:19 — REGNUM

«Финансовые рынки ответили паникой на однозначную победу перониста Альберто Фернандеса на праймериз, и аргентинская экономика подошла к краю пропасти, — сообщает испанское издание El Pais. — Песо обесценилось на 25% по отношению к доллару, вопреки повышению процентных ставок до 74%, а ценные бумаги подешевели вплоть до 60% (торги закрылись при обвале на 37,9%). Это был черный понедельник. Тем не менее, что еще хуже, так это перспектива на ближайшие месяцы. Президент Маурисио Макри утратил авторитет после сокрушительного поражения, но Фернандес выиграл лишь виртуальные выборы, результаты которых предстоит обновить 27 октября. Передача власти в принципе должна произойти 10 декабря. Это означает длительный период без надежного правительства. Слишком большой для страны, подверженной всем рискам».

Команда Альберто Фернандеса, которого уже считают будущим президентом, попыталась всех успокоить. Матиас Кульфас, советник Фернандеса по экономике, заверил, что новое правительство полностью готово выполнять обязательства по внешним долгам и не прибегнет снова к механизмам валютного контроля, таким как «капкан», введенный в 2011 году Кристиной Фернандес де Киршнер. Кульфас добавил, что их команда поддерживала диалог с сотрудниками Международного валютного фонда и выражала им свое желание выплатить огромный кредит в 57 млрд долларов, выданный в сентябре 2018 года, но условия выплаты пока обговариваются.

Ответственность за новый рыночный крах экономист возложил на политику Макри. В подобном ключе высказался и сам Альберто Фернандес, узнав об убедительности своей победы. Политик сказал, что инвесторы отреагировали на новость плохо, потому что почувствовали себя «обманутыми». Дело в том, что в минувшую пятницу результаты правительственного опроса заставили финансистов поверить в ничью на праймериз и победу Макри в октябре. Это вызвало эйфорию и подъем всех показателей, однако реальность оказалась иной. Фернандес получил 47% голосов, а Макри — 32%. В результате надежды на переизбрание действующего президента испарились.