Уфа, , 21:56 — REGNUM

В Башкирии по итогам 2018 года проживают десять миллиардеров. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате по итогам декларационной кампании, составила 72,388 млн рублей, уточнила заместитель начальника отдела УФНС России по Башкирии Ольга Глухова.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент). 1919

По ее словам, в предыдущем году о доходе в размере более 1 млрд рублей отчитались лишь семеро жителей республики. Сумма налоговых платежей составила 1,058 млн рублей. Всего по итогам подачи деклараций о доходах отчитались 217,54 тыс. жителей региона, что на 6,5 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщает РБК-Уфа. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате, составила 1,105 млрд рублей против 207,370 млн рублей в 2017 году.

При этом объем налоговых вычетов увеличился более чем на 1 млрд рублей и составил 6,97 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, cовокупное состояние самых богатых людей России с начала 2019 года увеличилось на $36,3 млрд. В список 500 самых богатых людей мира вошли более двадцати граждан России. При этом тройка лидеров среди них осталась неизменной. Самым богатым российским бизнесменом остаётся совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого составляет $25,1 млрд. Второе место занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием $22,9 млрд. На третьем — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием $21,1 млрд.