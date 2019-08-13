Казань, , 21:34 — REGNUM

В Татарии создадут межведомственную комиссию, которая подготовит предложения для улучшения работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комиссия займется оценкой, анализом и подготовкой предложений по обеспечению стабильного уровня воды в водохранилищах для максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах отраслей экономики республики. Также комиссия призвана решить вопросы, связанные с улучшением работы водохранилищ, в том числе для оптимального уровня воды в разные периоды года и минимизации негативного воздействия вод. Планируется изменить правила использования ресурсов водохранилищ.

Заседания будут проводиться не менее четырёх раз в год при участии не менее 50% состава комиссии. Решения вновь создаваемого органа носят обязательный характер для исполнительных органов власти Татарии, представители которой в состав комиссии не войдут.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение уровня Волги весной 2019 года привело к её значительному обмелению. Маловодье наиболее сильно затронуло Татарию, Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, принесло негативные последствия рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу.