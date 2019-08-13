Киев, , 20:42 — REGNUM

Денежные переводы гастарбайтеров на сегодняшний день являются главным источником финансовой стабильности и экономического роста Украины. Об этом 13 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, к нам не идут иностранные инвестиции… По сути, за год прямые иностранные инвестиции составляют $1−2-3 млрд. Это — не деньги, а вот гастарбайтеры переводят колоссальные суммы денег: за 2018 год — до 20 млрд долл. Гастарбайтеры главный источник, а внешнее финансирование — вспомогательный. Да, мы существенно зависим от гастарбайтеров. Не было бы гастарбайтеров, курс гривны был бы 50 за доллар, вместо роста ВВП в Украине было бы падение ВВП», — сказал Охрименко.

Он считает, что большая часть заробитчан из Украины не сможет переехать и остаться за границей, поэтому будут и далее отправлять деньги домой.

«Заробитчане не могут осесть за границей… Получить полноценное гражданство страны ЕС архисложно. Сегодня получают «карту поляка», что также сложно. Есть статистика Евростата, где указано, что за 25 лет лишь 42 тыс. граждан Украины получили гражданство одной из стран ЕС. Люди может и хотели бы получить (гражданство ЕС — ред.), но это архисложно… Тысяча евро в Украине — это большие деньги. Тысяча евро в Польше — это очень маленькие деньги», — подчеркнул экономист.

В этом контексте эксперт призвал новое правительство Украины помочь украинским заробитчанам в получении пенсий стран ЕС.

«Альтернативу деньгам заробитчан не нужно искать. Наоборот, нужно помочь тем украинцам, которые работают за границей защитой их трудовых прав и решить вопрос налогообложения… Сейчас большое число украинцев находится на учете Пенсионного фонда Польши. Надо навести порядок. Он работает в Польше, он будет получать пенсию в Польше. Если он работал в Польше и вернулся на работу в Украину, значит он должен получать часть польской и часть украинской пенсии. Это надо сделать», — призвал Охрименко.

ИА REGNUMнапоминает, что по информации украинского Нацбанка, в течение первых трех месяцев 2019 года в Украину поступило 2,76 млрд долларов денежных переводов. Это на 7,4% больше, чем в первом квартале 2018 года. Регулятор отмечает, что большинство этих средств составляли переводы краткосрочных трудовых мигрантов.