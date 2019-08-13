Ижевск, , 20:03 — REGNUM

Удмуртия планирует увеличивать объёмы несырьевого неэнергетического экспорта ежегодно не менее чем на 20% в год. К 2024 году объём экспорта такой продукции должен составить $550 млн, заявила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Валерия Антоненко, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По её словам, в течение последних нескольких лет наблюдается поэтапный рост экспорта. Так, по итогам 2016 года он составил $262 млн, в 2018-м году — уже $377,16 млн. Таким образом, к 2024 году планируется нарастить экспорт почти в 1,5 раза или на 46%.

Согласно региональной стратегии развития экспорта, системные меры поддержки экспорта включают субсидии на логистику, сертификацию, на меры по защите интеллектуальной собственности, экспортную упаковку, размещение товаров на маркетплейсах, коммерческое представительство в Казахстане и Белоруссии. Также планируются приёмы бизнес-миссий из стран-партнёров республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии также в рамках развития экспорта сельскохозяйственной продукции создают сельскохозяйственный экспортный кооператив. До настоявшего момента в регионе сформирован реестр экспортоориентированных предприятий. Планируются поставки из Удмуртии котонизированного льноволокна, мёда и продуктов пчеловодства, рапсового масла, молока и молочных продуктов, вегенсов (сушёных овощей) и птицеводческой продукции, в частности, куриных лапок, которые считаются деликатесом в Китае.