Екатеринбург, , 19:38 — REGNUM

В Свердловской области у 54 управляющих компаний ЖКХ в декабре 2019 года истекает действия квалификационных аттестатов, необходимых для работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Кресло руководителя (cc) Khabar 24

«Пока ни один руководитель УК из тех, у кого истекает срок действия необходимых для работы документов, не обращался в департамент с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена», — уточнили в пресс-службе со ссылкой на данные областного департамента госжилнадзора

Напомним, что квалификационная аттестация управляющих компаний началось в 2014 году. Отсутствие лицензии является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 250 до 300 тыс. рублей.