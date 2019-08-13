Екатеринбург, 13 августа 2019, 19:38 — REGNUM
В Свердловской области у 54 управляющих компаний ЖКХ в декабре 2019 года истекает действия квалификационных аттестатов, необходимых для работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Напомним, что квалификационная аттестация управляющих компаний началось в 2014 году. Отсутствие лицензии является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 250 до 300 тыс. рублей.