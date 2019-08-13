Москва, 13 августа 2019, 20:27 — REGNUM

Инфляция в России закрепилась на нисходящем тренде, который может продлится ещё один год. Такое предположение содержит бюллетень департамента исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ) РФ на официальном сайте регулятора.

Центральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации
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По оценке авторов исследования, нисходящий инфляционный тренд, вероятно, продолжится до второго квартала 2020 года. В результате годовой рост потребительских цен замедлится до 4% уже в первом квартале 2020 года, считают авторы документа.

«Темпы роста наиболее устойчивых компонентов индекса потребительских цен, слабо подверженных действию временных факторов, сохраняются на уровне, соответствующем 4%-ной инфляции. Это создает все предпосылки для устойчивого замедления годовой инфляции до целевого уровня при одновременном переходе Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике», — отмечено в докладе.

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