Новосибирск, , 18:54 — REGNUM

В Сибири за первые шесть месяцев текущего года продано 746 новых мотоциклов. Продажи выросли на 78,5% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь».

Мотоцикл Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

Сибирский федеральный округ занимает около 10% рынка мототехники в стране. Сибирь уступает Центральному, Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам.

Всего за первые полгода 2019 года в России продано 7,7 тыс. новых мотоциклов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2018 года).