Архангельск, , 18:46 — REGNUM

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) при получении заказа на строительство платформы для освоения месторождения Каменномысское-море намерена развернуть стройку на северодвинских верфях. Об этом на стратегической сессии ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской области» заявил вице-губернатор Виктор Иконников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«ОСК намерена активно участвовать в проекте, и основной упор будет сделан на северодвинские предприятия», — заявил он.

Глава ассоциации Сергей Смирнов отметил, что предприятия и власти Архангельской области предприняли ряд серьезных шагов для того, чтобы привлечь проект в регион.

«Инвестиционного решения пока нет, но Архангельская область, понимая свои широкие возможности, предлагает разместить строительство этой платформы, а возможно даже — серии платформ, на территории северодвинских предприятий. Подчеркну, что мы предприняли ряд шагов, в том числе провели несколько важных встреч на федеральном уровне, которые создали условия для того чтобы привлечь проект в Архангельскую область», — заявил он.

Справка:

Месторождение Каменномысское-море расположено в Обской губе в 50 километрах от берега и в 80 — по прямой от Ямбурга. Запасы, по предварительным оценкам, составляют 550 миллиардов кубометров газа. Годовой объем добычи может составить 15 миллиардов кубов. Производство составляющих ледостойкой платформы для освоения месторождения должно начаться в 2020 году.