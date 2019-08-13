Лондон, 13 августа 2019, 18:36 — REGNUM

Мировые цены на нефть резко пошли вверх после решения правительства США заморозить до 15 декабря пошлины на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

Нефть
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $2,29 (3,91%), до $60,86 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» уже поднялся до отметки $61,09 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на $2,02 (3,68%), до $56,95 за баррель. Максимальным значением дня для марки пока являются $57,24 за баррель.

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