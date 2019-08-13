Лондон, , 18:36 — REGNUM

Мировые цены на нефть резко пошли вверх после решения правительства США заморозить до 15 декабря пошлины на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $2,29 (3,91%), до $60,86 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» уже поднялся до отметки $61,09 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на $2,02 (3,68%), до $56,95 за баррель. Максимальным значением дня для марки пока являются $57,24 за баррель.

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