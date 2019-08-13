Москва, , 20:25 — REGNUM

Темпы роста российской экономики должны ускориться во второй половине 2019 года. Соответствующий прогноз опубликован в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ) РФ на официальном сайте регулятора.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди причин, которые будут способствовать этой позитивной динамике названо сокращение отставания бюджетных расходов от плановых, смягчение денежно-кредитных условий и благоприятная ситуация на финансовых рынках.

«Бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике во втором полугодии в то время как замедление инфляции поддержит потребительский спрос», — отмечено в документе.

При этом на основании показателей экономической активности рост российской экономики во втором полугодии должен ускориться, но не значительно. Темпы роста также останутся пониженными из-за уменьшения экспорта и слабости внутреннего спроса в условиях торможения мировой экономики, уменьшения численности рабочей силы и других структурных и институциональных проблем в российской экономике.

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