Вашингтон, 13 августа 2019, 18:20 — REGNUM
Вашингтон намерены ввести ограничительные меры в отношении Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ). Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.
Основанием для введения санкций названо то, что институт является филиалом концерна «Радиоэлектронные технологии», в отношении которого ранее уже ввело ограничительные меры министерство финансов США.
В документе также отмечается, что деятельность КНИРТИ якобы создаёт риски для национальной безопасности или внешнеполитических интересов Соединённых Штатов.
Уточняется, что санкции официально вступят в силу в среду, 14 августа.