Вашингтон, , 18:20 — REGNUM

Вашингтон намерены ввести ограничительные меры в отношении Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ). Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Основанием для введения санкций названо то, что институт является филиалом концерна «Радиоэлектронные технологии», в отношении которого ранее уже ввело ограничительные меры министерство финансов США.

В документе также отмечается, что деятельность КНИРТИ якобы создаёт риски для национальной безопасности или внешнеполитических интересов Соединённых Штатов.

Уточняется, что санкции официально вступят в силу в среду, 14 августа.